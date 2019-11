Distinció per a la trajectòria de l'instructor terrassenc Paco Martos

Arts Marcials

28.11.2019 | 04:00

El terrassenc Paco Martos va ser un dels distingits en el transcurs de la festa de Barcelona Hall off Honors de les arts marcials promoguda per l'associació WISDA & UWAMA. Martos va ser premiat com a instructor de l'any en defensa personal per a seguretat privada i per la trajectòria que ha protagonitzat al llarg de la seva carrera esportiva, en què ha destacat com un dels especialistes més destacats d'aquesta activitat. També es va valorar la seva qualitat humana, honor i respecte. Van participar en l'acte mestres en arts marcials procedents de vint països. I com a convidat, va acudir el gran mestre i actor Samuel Kwok. La vetllada va tenir lloc a l'hotel Icària de Barcelona.