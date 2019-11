Rouaz i Ruiz guanyen la Cursa per a la Infància

Atletisme. Cursa per a la Infància

Redacció

27.11.2019 | 04:00

Redouan Rouaz, en categoria masculina, i María Ruiz, en l'apartat femení, van ser els guanyadors de la sisena edició de la Cursa per a la Infància promoguda pel Centre d'Esplai Guadalhorce. La competició es va desenvolupar en un circuit amb sortida i arribada a Parc Vallès i va confirmar el seu gran poder de convocatòria. L'organització de la prova té per objectiu aconseguir fons per lluitar contra la pobresa infantil i juvenil, ...