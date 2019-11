Una ratxa per a la història

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

27.11.2019 | 04:00

La victòria aconseguida pel Terrassa FC el passat diumenge contra l'Igualada ha confirmat l'extraordinària trajectòria dels egarencs al Camp Olímpic, el seu principal aval aquesta temporada. El conjunt de Xevi Molist ha guanyat els 6 partits que ha jugat com a local, sumant 18 punts al que se sumen els tres de l'encontre no jugat contra el Reus i que comptabilitzen com a un triomf per 3 a 0. Cap equip del grup signa un ple de punts com a local, ja que després dels 21 del Terrassa se situa ...