Punt de mèrit per a l'Egara 1935 a Santander

Hockey. Divisió d'Honor "B"

27.11.2019 | 04:00

En un partit marcar per la igualtat, l'Egara 1935 va aconseguir un meritori punt a Santander davant del Sardinero. Martí Soler va posar per davant el conjunt del Pla del Bon Aire al segon minut del tercer quart, però només set minuts més tard, Burgos va establir l'empat a un definitiu per al conjunt càntabre.SARDINERO, 1Boyksen, Javier Burgos, Santiago, Rubio, Burgada, Martínez, Juan Adrián Pérez, Iñigo Burgos, Rodrigo Gómez, Ginel i Vasquez, equip inicial, Del Ojo, Alberto Pérez, Villa, ...