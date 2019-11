27.11.2019 | 04:00

Fernando Galeano no jugaal camp del Peralada per la seva expulsió de diumenge. Serà el primer partit que no jugarà el migcampista del Terrassa, que fins ara havia disputat tots els minuts de tots els partits de Lliga. Era, amb el porter Ortega, l'únic jugador que tenia aquesta condició. Ara Ortega és l'únic intocable.