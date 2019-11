Presentació dels catorze equips de l'Handbol Terrassa

Handbol

27.11.2019 | 04:00

El pavelló municipal de Can Jofresa va acollir l'acte oficial de presentació dels diferents equips de l'Handbol Terrassa per a aquesta temporada. Els catorze equips de l'entitat van desfilar per la pista entre els aplaudiments dels assistents. Es van presentar els tres sèniors del club. Els dos masculins militen a la Lliga Catalana i a la Segona Catalana respectivament, mentre que el primer equip femení juga a la Segona Catalana femenina. El club terrassenc ...