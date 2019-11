La Penya Barcelonista 1900 celebra els 64 anys de vida

Entitats

27.11.2019 | 04:00

La Penya Barcelonista 1900 de Terrassa va celebrar l'acte del seu 64 aniversari amb un dinar presidit per l'alcalde, Jordi Ballart. També van ser presents el regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno; Elvira Pou, membre de la Comissió de Penyes del FC Barcelona; i l'exjugador blaugrana Adjutori Serrat. Per part de la Penya 1900, va ser pressent la presidenta, Mari Carme Florenza, el vicepresident, Josep Manuel Pueyo, i la resta de la junta directiva. L'acte va aplegar més de 80 persones, entre socis de l'entitat egarenca i delegacions d'altres penyes barcelonistes. Jordi Ballart va destacar el compromís amb la ciutat i el Barça de la Penya 1900. "Les Penyes feu país i sou el motor del Barça", va dir. Ballart va destacar tres noms propis de la relació entre Barça i Terrassa: Xavi Hernández, per dur el nom de la ciutat arreu del món; Johan Cruyff, per impulsar el camp de Can Tusell; i l'exvicepresident de la Penya 1900, Miquel Caparrós, per fer d'enllaç entre Terrassa i el Barça. Ballart va dir que la corbata blaugrana que lluïa li va regalar Caparrós "amb la condició que la portés sempre que vingués a un acte de la Penya 1900.