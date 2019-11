Malaguanyada mínima derrota davant del líder

Handbol. Segona Catalana masculina

27.11.2019 | 04:00

En un dels millors partits de la temporada, l'Handbol Terrassa "B" va caure per la mínima (27-26) a la pista del líder, l'Aula. Els de Carlos Roig són ara penúltims, tot i que en cas d'haver guanyat s'haurien situat a mitja taula. I de fet van estar molt a prop de fer-ho. Guanyaven de dos al descans i per la mínima quan faltaven cinc minuts, però el líder no es va deixar dominar.AE Aula, 27Tió (2), Muñoz, ...