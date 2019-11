L'Unió 10 Terrassa no pot enlairar-se del tot

Futbol sala. Tercera Divisió Catalana

27.11.2019 | 04:00

futsal vilomara "b", 7

Sergio López, Prieto, Leiva, Coello i Castelar, equip inicial, Castillo, Jonathan López, Jurado, Aguilar i Lanza.

UNIÓ 10 TERRASSA, 3

Hernández, Artís, Vicen, Oliver i Narciso, equip inicial, Torrents, Arderiu, Jurado i Carol.

Amonestacions. Targetes grogues al jugador local Aguilar i als visitants Oliver i Arderiu.

Gols. 0-1, m. 10, Oliver; 0-2, m. 10, Vicen; 1-2, m. 24, Leiva; 1-3, m. 27, Torrents; 2-3, m. 32, Castelar; 3-3, m. 34, leiva; 4-3, m. 37, Jurado; 5-3, m. 38, Jonathan López; 6-3, m. 38, Leiva; 7-3, m. 44, Leiva.

Segueix sense arribar la segona victòria a la Lliga de l'Unió 10 Terrassa, que va perdre en aquesta setena jornada per 7 gols a 3 al Pont de Vilomara. Els egarencs van començar forts i al minut 30 manaven per 1 a 3. A partir de llavors, l'equip es va ensorrar com un castell de cartes en encaixar un parcial de 6 a 0.