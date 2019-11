Futbol. Quarta Catalana

27.11.2019 | 04:00

El Can Trias "B" no va poder treure res positiu de la seva visita al camp d'un Ullastrell que va sumar la seva primera victòria.CF Ullastrell, 4Galán, Cortès, Adrià, Acevedo, Llamba, Matías, Silla, Peláez, Centella, José Manuel i Carlos Ramírez, onze inicial, Chica, Roberto Mas, Francisco José, José Luis, Alcalde i Rodó.UD Can Trias "B", 2Sillero, Rachid, Luna, Montilla, J. Pérez, Gormi, ...