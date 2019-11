El CV Terrassa encaixa un altre 0 a 3

Voleibol. Tercera Catalana femenina

27.11.2019 | 04:00

El CV Terrassa femeni va caure per 0 a 3 contra l'Escola Orlandi en partit corresponent a la Tercera Catalana femenina. Les egarenques segueixen sense guanyar cap set aquesta temporada, malgrat la línia de millora mostrada. El primer set es va resoldre amb un marcador de 17 a 25, en el segon les visitants es van imposar per 10 a 25 i el tercer va estar més equilibrat amb un 16 a 25 final. Les egarenques han incorporat la lliure Victòria Cenalmor per potenciar la primera plantilla.