El Can Parellada ja li treu cinc punts al segon classificat

Futbol. Segona Catalana femenina



27.11.2019 | 04:00

MONTMAJOR, 1

Bolta, Barroso, Arán, Herrerías, Picazo, Bonet, Montaña, Zúñiga, Vilaredes, Rubio i Pereira, equip inicial, Barea.

CAN PARELLADA, 6

Baró, Santander, Campmany, Fàbregues, Aluja, Camacho, Vera, Olivares, Rístol, Asensio i Kchich, equip inicial, Oliver, Poveda i Cortés.

Àrbitre. Albert Benavente López.

Gols. 0-1, minut 17, Asensio; 0-2, minut 30, Fàbregues; 0-3, minut 50, Vera; 0-4, minut 51, Fàbregues; 0-5, minut 58, Rístol; 1-5, minut 60, Bonet; 1-6, minut 90, Fàbregues.

Set victòries en set jornades per a un Can Parellada que es troba en plena bona ratxa tant de joc com de resultats i ja li treu cinc punts al segon classificat del grup, l'EF Barberà Andalucía. Les terrassenques es van imposar per 1 a 6 a domicili a un Montmajor que perdia ja per 0 a 2 al descans. La superioritat visitant va ser molt més evident a la segona part, en què van arribar quatre gols més. Queralt Fàbregues va anotar tres dels sis gols visitants.