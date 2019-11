Bona victòria del CTT Els Amics contra l'Atlético

Tennis taula

27.11.2019 | 04:00

El CTT Els Amics va superar per 4 a 2 l'Atlético San Sebastián en partit de la vuitena jornada del grup 2 de Primera Nacional. Els egarencs ocupen ara la cinquena plaça del grup amb un balanç de cinc victòries i tres derrotes. Ramon Mampel va sumar els dos punts dels seus partits, derrotant Ander Cerpas per 3 a 0 i Antoni Varela també per 3 a 0. Gerard Mádico, per la seva part, va guanyar Antonio Varela per 3 a 0 i va caure contra Alexander ...