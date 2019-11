Victòria per agafar aire del Can Parellada

Bàsquet. Tercera Catalana

26.11.2019 | 04:00

Vital triomf d'un Can Parellada que duia setmanes mereixent més d'allò que indicaven els resultats. Els de Joan Francesc Flomesta es van endur un partit que van tenir controlat en quasi tot moment, acreditant un bon bàsquet i trobant, aquesta jornada, la solidaritat i solidesa necessària per sumar victòries. Al final, 67 a 62 en un partit on el Can Parellada va ser millor.CAN PARELLADA, 67Sampietro (13), Povedano (4), Ros (17), Elvira (2) i Medina (11), cinc ...