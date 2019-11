Sophia Willig va salvar un punt per al Club Egara al camp del Taburiente

Hockey. Divisió d'Honor femenina

26.11.2019 | 04:00

El Club Egara va poder rescatar un valuós punt en un dels camps més complicats de la competició, el del Taburiente canari. Tot i que les amfitriones van ser superiors al primer quart i van disposar d'un parell d'ocasions clares en dos desajustos ofensius de les del Pla del Bon Aire, aquestes es van posar per davant al marcador quan faltaven tres minuts per arribar al descans. Queralt Colet va aprofitar un penal-córner combinat per fer el 0 a 1.L'Egara va jugar un ...