Segon triomf d'un eficient CN Terrassa

Bàsquet. Tercera Catalana

26.11.2019 | 04:00

Segona victòria de la temporada per un Natació que va trobant els mecanismes, la disciplina i el rigor necessaris per sumar victòries a una categoria exigent com la Tercera. Contra el QBasket Sant Cugat, els egarencs van patir fins a l'últim segon, però una gran segona part va valer la victòria. Enric González, amb 13 punts, va tornar a ser el timó d'un conjunt egarenc que creix jornada a jornada.CN TERRASSA, 56Cabrera, Cazorla (8), ...