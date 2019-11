El Reus Ploms atura la gran ratxa del CN Terrassa

Bàsquet. Primera Catalana femenina

26.11.2019 | 04:00

Punt i seguit a la trajectòria brillant de victòries del CN Terrassa. Les egarenques, que tot i aquesta derrota segueixen a les posicions de privilegi de la classificació, van veure com la seva visita a Reus acabava de la pitjor manera possible. En un guió de partit bastant semblant a l'habitual, les de Jordi Sociats no es van trobar còmodes en cap moment. Tot i això, el Natació va donar la cara en tot moment i només dos parcials en dos ...