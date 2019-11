Ramon Rius: "Els hem regalat el partit"

26.11.2019 | 04:00

Ramon Sala, entrenador del Club Egara, va elogiar el treball dels seus jugadors en el derbi. "Hem resolt el partit en només sis minuts, però per fer-ho cal persistència, consistència i perseverança. Si no provoques el desgast del rival, no aconsegueixes sentenciar el partit. Sala entén que la clau ha estat a "començar a moure la bola i no a córrer nosaltres. Sense la tensió necessària, qualsevol rival et posa les coses difícils", assenyala. "Ens hem aixecat després d'encaixar el 0 a 1 i l'equip ha respost. Portàvem un partit més que ells a les cames. Hem tingut alguns lapsus, però és normal. Hem de treballar per a corregir-los. ", comenta. Des de l'altra banqueta, l'entrenador del CD Terrassa, Ramon Rius, comentava: "Sabíem que per treure alguna cosa del camp de l'Egara has d'estar concentrat els 70 minuts. No pots abaixar la guàrdia en cap moment. Hem començat marcant, però els hem regalat tres gols en només sis minuts. Els ho hem posat massa fàcils. Els hem regalat el partit", assenyala. Per a Rius, la falta de concentració ha resultat clau. "Hem millorat en el tema de la possessió, però ens falta mantenir la concentració".