El Matadepera no deixa res a la improvisació

Bàsquet. Segona Catalana

26.11.2019 | 04:00

Nova victòria del Matadepera, a casa, i en un partit on tot i dominar-lo quasi sencer, va tenir moments de desconcert. Però va ser en aquests trams de partit quan els de Jordi Bargalló van mostrar la seva millor cara, posant per davant el col·lectiu i essent capaços de trobar sempre la millor solució. Això, va portar al Matadepera a anar sempre per davant: 62 a 54 quan faltaven només deu minuts. En aquest parcial, els últims deu ...