L'Egara va resoldre en 6 minuts 

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

26.11.2019 | 04:00

La qualitat del Club Egara es va acabar imposant a l'ordre i el joc voluntariós d'un CD Terrassa que es va posar per davant en el marcador però es va veure superat pels del Pla del Bon Aire, que van necessitar només sis minuts, els sis últims del segon quart, per deixar el partit ja definitivament sentenciat. Fins llavors, hi va haver derbi, però els dos darrers quarts es van convertir en un pur tràmit, en què el CD Terrassa buscava retallar distàncies sense èxit i el Club Egara augmentar el ...