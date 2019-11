El CN Terrassa segueix intractable al Bon Aire

Bàsquet. Primera Catalana

26.11.2019 | 04:00

El CN Terrassa compta els seus partits com a local per victòries. Cinc partits, cinc rivals diferents, i fins ara, sempre el mateix resultat: victòria. Contra el CN Sabadell no va ser una excepció. Després de caure amb el Molins, els egarencs tenien la missió d'aixecar-se i tot i un inici un pèl espès, van ser capaços de sumar un nou triomf per ser líders en solitari.L'encert i la defensa del CN Sabadell van incomodar a un ...