El Terrassa remunta i goleja l'Igualada

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

24.11.2019 | 20:13

Impecable el Terrassa FC al Camp Olímpic, aquest diumenge ha sumat la sisena victòria de la temporada al seu estadi en els sis partits que ha disputat fins al moment. El conjunt de Xevi Molist ha golejat l'Igualada per 4 a 1 en una actuació coral convincent que serveix els egarencs per situar-se a la tercera plaça del grup, empatat a punts amb el segon i amb el quart.

El partit ha començat malament per als locals, malgrat un llançament de falta de Coro al travesser al minut 6, ja que al 13 ha arribat el 0 a 1 d'un Igualada que ara és cuer de la classificació després d'aquest resultat però que ha confirmat una bona proposta futbolística. El Terrassa ha reaccionat bé i el porter visitant Albert ha impedit l'empat amb dues grans intervencions a xuts de Jaume Pascual. Però els locals han remuntat en poc més d'un minut. Primer, al minut 35, Àlex Fernández ha fet l'empat en rematar de cap un córner llençat per Coro. De forma gairebé immediata, Arranz ha fet el 2 a 1 en una formidable rematada a passada de Lucas Viña. Abans del descans, al minut 42, una nova acció brillant de Lucas Viña ha deixat Coro en una posició envejable per superar Albert en l'un contra un.

El Terrassa ha sortit a la segona part amb el propòsit de tancar el partit. I ha tingut dues molt bones oportunitats per fer-ho en el primer minut, a càrrec d'Arranz i de Kilian. Però al minut 56 ha estat expulsat per doble amonestació Galeano i el matx ha canviat d'escenari. L'Igualada s'ha fet amb el control del partit mentre que el Terrassa s'ha sacrificat en defensa per mantenir les diferències. Al minut 92, Domi ha marcat el definitiu 4 a 1 en culminar una acció de contracop.