El San Cristóbal es deixa els tres punts a Banyoles

Futbol. Tercera Divisió

24.11.2019 | 20:26

El San Cristóbal continua sense funcionar fora de casa seva, on només ha sumat un punt aquesta temporada. L'equip parroquial ha caigut aquest diumenge per 1 a 0 al camp del Banyoles, marcador que deixa l'equip de Ca n'Anglada a només dos punts de la zona de descens. Els d'Oliver Ballabriga han fet mereixements per arrencar un marcador positiu, però no han aprofitat les seves ocasions de gol.

L'únic gol de l'encontre s'hi ha produït al minut 33 i l'ha marcat Cristian. El San Cistóbal havia tingut poc abans una oportunitat a càrrec de Mario Domingo. El mateix Mario ha estavellat una rematada al travesser al minut 38. Els egarencs han forçat a la segona part i Cristian i Sierra han posat en perill el seu rival. En el darrer quart d'hora, Burgos i Mario Domingo han obligat a lluir-se el porter del Banyoles.