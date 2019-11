L'Ullastrell presentarà avui tots els seus equips

Futbol

23.11.2019 | 04:00

El camp de futbol de Can Boada acollirà avui la presentació dels deu equips del CF Ullastrell. L'acte començarà a les cinc de la tarda. El club té dos benjamins, dos alevins un juvenil i un amateur en categoria masculina, així com un infantil i un juvenil en categoria femenina. La festa es tancarà a partir de les sis de la tarda amb la disputa del partit de Lliga de Quarta Catalana entre el primer equip de l'Ullastrell i el Can Trias ...