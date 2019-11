L'equip femení del CD Terrassa puja a la segona categoria espanyola

Tennis

23.11.2019 | 04:00

L'equip absolut femení del CD Terrassa ha aconseguit l'ascens a la segona categoria del Campionat d'Espanya per equips després de guanyar l'eliminatòria de promoció per 3 a 2 davant de l'Alba de Tormes, un equip de la província de Salamanca. El conjunt terrassenc es va imposar gràcies al seu triomf en el partit de dobles, on Ariadna Costa i Mariona Piñol van guanyar per un doble 6/3. En els individuals, Ariadna Costa i Mariona Piñol van ...