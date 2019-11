Espanya rebrà dilluns a Ucraïna a Terrassa

Waterpolo. Internacional

23.11.2019 | 04:00

Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acolliran dilluns a dos quarts de nou del vespre el debut de la selecció espanyola masculina de waterpolo a la Lliga Mundial d'enguany. El combinat de David Martín, enquadrat al grup "D", s'enfrontarà a Ucraïna amb la missió d'estrenar-se amb victòria en aquesta primera fase. El repte sembla assequible, atès que els ucraïnesos van caure contra Montenegro, l'altre conjunt del grup, per 23 a 3 en la primera jornada de la competició.

La fase classificatòria europea de la Lliga Mundial contempla tres grups més formats també per tres seleccions. L'"A" està integrat per Grècia, Itàlia i Geòrgia; Hongria, Rússia i França formen el "B"; i Holanda, Sèrbia i Croàcia componen el "C".

És molt probable que el combinat espanyol estigui format pels tretze waterpolistes que han estat citats dilluns al CAR. Entre els elegits, figuren tres jugadors del Terrassa, Bernat Sanahuja, Alberto Barroso i Agustí Pericas.