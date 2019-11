Els partits passaran a ser de quatre quarts de deu minuts cadascun

Hockey sala

23.11.2019 | 04:00

La Federació Espanyola de Hockey ha comunicat les principals novetats per a les competicions de hockey sala. La més rellevant és que en lloc de jugar-se dues parts de vint minuts com fins ara, els partits passaran a constar de quatre temps de deu minuts cadascun en totes les categories. Als Campionats d'Espanya, tant a les fases sector com a les fases finals, s'aturarà el temps quan es llenci un penal-córner. En aquesta jugada, els equips tindran mig minut per a preparar-se i si se'n produeix algun amb el temps acabat, s'haurà de llençar. El descans entre el segon i el tercer quart serà de tres minuts. Tots els canvis, inclòs el del porter, s'hauran de fer sempre pel centre de la pista.