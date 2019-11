Can Jofresa llueix de blau

Atletisme

23.11.2019 | 04:00

Les obres d'instal·lació de la nova pista d'atletisme de Can Jofresa han entrat en la seva recta final. Des de fa uns dies, ja es pot veure la superfície de color blau que a partir d'ara presidirà l'emblemàtica pista d'atletisme terrassenca. Aquesta nova pista significarà un notable salt de qualitat per a la pràctica de l'atletisme a la ciutat. L'antiga pista es trobava en un estat de gran deteriorament i no es podien fer competicions oficials, ja que no estava homologada pels estaments ...