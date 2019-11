El Triops de Banyoles guanya el campionat jugat al Marconi

Esquaix. Campionat de Catalunya per equips

22.11.2019 | 04:00

Les instal·lacions de l'Squash Marconi de Terrassa van acollir el Campionat de Catalunya per equips, organitzat per la Federació Catalana amb seu a Terrassa. El títol va correspondre al Club Triops de Banyoles, que va derrotar a la final el vigent campió, l'Squash Project de Santa Cristina d'Aro, per un ajustat resultat de 2 a 1. Aquest és el primer títol català per equips del club de Banyoles. L'enfrontament va ser molt igualat entre dos equips ...