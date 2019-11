Una setmana inoblidable amb molts records per guardar

Futbol

22.11.2019 | 04:00

Dani Olmo ha viscut la setmana més apassionant de la seva carrera com a futbolista professional. Des que va conèixer la seva convocatòria amb la selecció absoluta, tots els ulls es van tornar a posar sobre el futbolista terrassenc de 21 anys que un dia va deixar els equips inferiors del FC Barcelona per obrir-se camí en el futbol croat, en un Dinamo de Zagreb amb una de les millors escoles formatives del país, però lluny dels grans escenaris internacionals. Després de destacar com un dels millors jugadors de la selecció sub-21 que es va proclamar campiona d'Europa i d'assumir el lideratge d'aquest equip aquesta temporada, Robert Moreno va cridar Olmo en la darrera convocatòria del fins ara seleccionador espanyol. I a Cadis, contra Malta, el va fer debutar a la segona part. Dani Olmo va marcar el seu primer gol com a internacional absolut dos minuts després de trepitjar el terreny de joc.

L'escenari, a més, va ser un dels millors que hagués pogut escollir el jugador terrassenc. I és que la seva àvia paterna, Milagros Forte, és nascuda a Puerto de Santa Maria, i gran part de la seva família resideix a la província de Cadis. Això va fer que molts familiars de Dani Olmo veiessin, a les graderies del Ramón de Carranza, el debut del futbolista terrassenc amb la selecció. Sense oblidar els seus pares, Miquel i Dora, o l'oncle del jugador, Josué Olmo. Al segon partit, a Madrid contra Romania, Dani Olmo no va jugar. A les graderies del Wanda Metropolitano, a més dels seus pares, va tenir el suport dels seus oncles Josué, David i Maria, de cosins i d'un bon grapat d'amics que van viatjar des de Terrassa.