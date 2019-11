Joan Salinas i Carles Jiménez, vencedors

Automobilisme. VIII Pujada a la Mata

Redacció

22.11.2019 | 04:00

Gran èxit de participació en la vuitena edició de la Pujada a la Mata, una prova que va servir a l'escuderia de l'Atlètic (MATHC) per a celebrar el seu cinquanta aniversari. Hi van prendre part quaranta-set equips, que van completar un recorregut de 77 quilòmetres pels bellíssims paisatges que voregen el parc natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac, amb sortida i arribada a les instal·lacions de Can Salas. El recorregut va ...