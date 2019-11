Acord entre l'Hotel Don Cándido i Hockey per Terrassa

Entitats

22.11.2019 | 04:00

L'Hotel Don Cándido i l'entitat Hockey per Terrassa, que presideix Francesc Salvatella i reuneix els quatre clubs terrassencs, van segellar ahir un acord de col·laboració entre ambdues entitats per a la present temporada mitjançant un conveni. Amb aquest acord, l'establiment hoteler reafirma la seva aposta pel hockey donant suport als clubs (Atlètic, Club Egara, CD Terrassa i Línia 22) en les competicions que organitzen, con la propera Copa de Can Salas. La gala de presentació dels equips locals ja va tenir lloc a l'Hotel Don Cándido. Els dirigents dels clubs van agrair el suport de l'hotel i la seva implicació amb el món del hockey.