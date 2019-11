Pelegrín, baixa per sanció

21.11.2019 | 04:00

El defensa Pelegrín no podrà jugar contra l'Igualada, després d'haver estat sancionat amb un partit per acumulació de targetes. Per la seva banda, Sergi Arranz no va jugar ahir amb la selecció catalana contra el Badalona degut a una lumbàlgia aguda provocada per una contusió al partit contra la Pobla de Mafumet. El golejador del Terrassa podria estar recuperat per jugar contra l'Igualada. Més dubtes genera l'estat físic del defensa Joel Cañaveras, amb problemes a la planta del peu.