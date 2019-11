Javier Torres, campió de Catalunya de canicros

Mushing

21.11.2019 | 04:00

El terrassenc Javier Torres Carrasco, es va proclamar campió de Catalunya en la modalitat de canicros. Va competir amb el seu gos Enki per ocupar la primera plaça d'aquesta modalitat que consisteix en córrer amb el gos unit per una línia de tir elàstica a l'arnès del gos i el cinturó del corredor. A la localitat de La Pobla de Cervoles es va disputar el Campionat de Catalunya de mushing, on Javier Torres va tenir un paper destacat, ja que al ...