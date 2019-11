Brillant actuació del Gimnàstic Terrassa

Gimnàstica. Campionat de Catalunya

Redacció

21.11.2019 | 04:00

El Gimnàstic Terrassa va protagonitzar una molt bona actuació en el Campionat de Catalunya individual disputat a Vic. En l'apartat femení, cal destacar el títol obtingut per Mariona Fu Sacristán en via olímpica nivell 8 (juvenil). En júnior, Clara Navarro va aconseguir la medalla de plata, mentre que Clàudia Villalba va finalitzar quarta. En Via Olímpica nivell 6, Iris Espigares va finalitzar sisena, igual que Lucia López en nivell 4. En Base 6, Júlia Sancho va ser sisena i en Base 3 Laia ...