Al Vallès Esportiu li van aixecar un 0 a 2 favorable

Hockey. Primera Divisió

20.11.2019 | 04:00

Nova derrota per a un Vallès que continua ocupant la penúltima posició. Els de Can Sala es van avançar en el marcador amb un parcial de 0 a 2 que semblava donar-los un gran avantatge. El conjunt barceloní, però, es va refer a la segona part i va marcar tres gols per guanyar.Diagonal, 3Cavaller, Pons, Gili, Zazurca, Feu, Masana, Freixa, Durán, Casanovas, Fàbregas, Graells, Tiana, Marfà, Borrell i Chaves.Vallès, 2Vilalta, González, Pérez, Vilanova, Roca, González, Ycart, Llanas, López, Gregori, ...