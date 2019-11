El Terrassa no va poder amb el Castelldefels

Hockey. Primera Divisió femenina

20.11.2019 | 04:00

No va treure res de positiu el CD Terrassa de la seva visita al camp d'un Castelldefels amb qui estava empatat a set gols a la part baixa de la classificació. Després de caure per 2 gols a 1, les noies que dirigeix Arnau Pons s'han situat en l'avant penúltima posició amb tres punts menys que el Castelldefels.Les amfitriones es van posar per davant en el marcador quan faltaven dos minuts per arribar al descans. Al minut 52, Itziar Fontans va aprofitar un penal per empatar, però les locals van ...