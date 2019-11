Un solitari gol al minut 67 condemna el Línia 22

Hockey. Primera Divisió femenina

20.11.2019 | 04:00

De forma inesperada, el Línia 22 Stern Motor va caure al camp del penúltim classificat de la Primera Divisió femenina, un San Fernando que no havia guanyat cap partit fins ara. En un partit força travat i sense excessives oportunitats de gol, tot semblava encaminar-se cap a l'empat sense gols. Però quan faltaven només tres minuts per acabar, la jugadora gaditana Maria de Gomar va batre per primera i única oportunitat a la portera Queralt ...