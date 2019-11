Shara Codina encarrila el triomf del Món Femení

Futbol. Preferent femenina

20.11.2019 | 04:00

Per segona jornada consecutiva, el Món Femení Terrassa continua a només tres punts de diferència del líder, el Palautordera. En aquesta novena jornada es va imposar a domicili per un contundent 0 a 3 gràcies a dos gols de Shara Codina i a un tercer marcat per Georgina Vila.Júpiter, 0Hernández, Barberà, Quílez, Marí, Sara, Mateu, Lezcano, Marzo, Meseguer, Martí i Camacho, equip inicial, Gatell, Rodríguez, ...