Voleibol. Tercera Catalana femenina

20.11.2019 | 04:00

El CV Terrassa va començar la segona volta de la primera fase amb una derrota per 3 a 0 a la pista del Sàndor de Cornellà. Les egarenques mantenen una línia de millora progressiva que no és suficient per guanyar cap set. A Cornellà van signar un bon inici, però van cedir en el primer set per 25 a 17. Les egarenques també es van veure superades al segon per 25 a 18 i en el tercer per 25 a 16.