El Sant Joan encaixa la seva primera derrota

Futbol sala. Primera Catalana

20.11.2019 | 04:00

Primera derrota de la temporada per a un Atlètic Sant Joan que va caure per la mínima (3-4) al pavelló municipal de Can Parellada davant d'un Premià de Dalt amb qui ha quedat empatat a nou punts a la taula classificatòria. Els visitants ja manaven per un clar resultat de 0 a 3 quan faltaven deu minuts pel final. I el signe del partit no es va poder revertir malgrat l'esforç final dels locals.ATLÈTIC SANT JOAN, 3Galván, Moreno, Puertas, ...