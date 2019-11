Josep Gibert encarrila la victòria del Línia 22 davant del Taburiente

Hockey. Divisió d'Honor B

20.11.2019 | 04:00

Passen les jornades i el Línia 22 Stern Motor es manté a la part noble de la taula. En un partit on fou molt superior al Taburiente canari, el conjunt de Fernando Nicolás Cónsul es va imposar per 3 gols a 1. Aquests importantíssims tres punts permeten al conjunt terrassenc mantenir-se colíder, amb els mateixos dinou punts que els dos primers classificats, Sardinero i Vallès.El veterà Toshio Aoki va aprofitar un stroke als set minuts per ...