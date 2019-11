Derrota a casa del CV Terrassa contra el Panteres Grogues per 1 a 3 

Voleibol. Segona Catalana

20.11.2019 | 04:00

El CV Terrassa va perdre al pavelló del Pla del Bon Aire per 1 a 3 contra el Panteres Grogues, en partit de la Segona Catalana masculina. Els egarencs van signar un gran inici de partit i es van anotar el primer set per un marcador de 25 a 21. Però a partir d'aquí, i en un partit marcat per l'equilibri, es van veure superats per un rival que va gestionar millor el partit. El Panteres Grogues va empatar amb un parcial de 20 a 25 en el segon set, es va posar per davant amb un 25-27 en el tercer ...