Cinquena derrota en set jornades per al Terrassa

Handbol. Segona Catalana

20.11.2019 | 04:00

Cinquena derrota en set jornades per a un Handbol Terrassa "B" que va caure per quatre gols de diferència al pavelló de Can Jofresa davant del Mataró "B". Els onze gols de Comellas no van servir perquè els terrassencs s'imposessin en un partit en què sempre van anar per darrere en el marcador.H. Terrassa "B", 33Bendress, Martínez (4), Ortín (2), Raúl Millán (3), Oriz (3), Jorge Millán (2), Carles Faro (1), Comellas (11), Sergi Faro, Seira, Romero (5), Mora, Amine (2), Fernández del Viso, Munné ...