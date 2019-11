El Can Salas no va poder a casa amb el Pedralbes

Hockey. Primera Divisió

20.11.2019 | 04:00

En partit corresponent a la cinquena jornada, el Can Salas va caure derrotat a casa davant del segon classificat, un Pedralbes que no va sentenciar el partit fins al penúltim minut. Els barcelonins van anar sempre per davant en el marcador. Xavier Corbera va empatar sense èxit.Can Salas, 1Freixa, Malgosa, Figa, Corbera, Planas, Torrente, Galí, Gelabert, Jan Castelló, Fèlix, Sánchez, Pallarès, Lis, Amorós i Matarrodona.Pedralbes, 2Oriol ...