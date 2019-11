El Can Parellada goleja un rival ben directe

Futbol. Segona Catalana femenina

20.11.2019 | 04:00

Important victòria del Can Parellada, que es va imposar per 4 a 1 davant l'Anoia, un equip que tenia només tres punts per darrere. Les terrassenques segueixen líders.CAN PARELLADA, 4Asensio, Oliver, Poveda, Santander, Fàbregues, Aluja, Camacho, Vera, Olivares, Sánchez i Kchich, equip inicial, Campos, Recio, Campmany, Rístol, Cortés i Cabrera.ANOIA, 1Nerera González, Navarro, Angullo, Maria González, Bueno, Paula Rodríguez, ...