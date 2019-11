Abassegadora golejada terrassenca

Futbol. Segona Catalana femenina

20.11.2019 | 04:00

Set de set per a un Handbol Terrassa que segueix manant al grup "B" de la Segona Catalana femenina. En un duel sense història, les terrassenques es van imposar per vint-i-sis gols de diferència a domicili al Sant Andreu de la Barca, avant penúltim classificat. L'Handbol Terrassa manava ja al descans per un resultat de 6 a 22.Sant Andreu de la Barca, 14Serrano, Casas (2), Soriano (2), Bueno, Font, Bailón (3), Moguedas (1), Antón (1), Broquetas i ...