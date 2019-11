Un triomf pel renaixement 

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

19.11.2019 | 04:00

No era el Sant Andreu el rival més assequible per trencar la mala ratxa de resultats però el San Cristóbal, amb un partit molt seriós i treballat, va poder sumar tres punts que necessitava i molt. Els d'Oliver Ballabriga van saber fabricar una teranyina a la rereguarda per evitar que els barcelonins juguessin amb comoditat i poguessin crear oportunitats de gol i, després d'una primera meitat de desgast, va aprofitar les seves arribades per marcar dos gols i aconseguir un triomf molt ...