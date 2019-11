Un triomf de malson 

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

19.11.2019 | 04:00

Poques vegades es veu en un partit de la màxima categoria un final tan esperpèntic com el de l'Atlètic - Júnior del passat diumenge. Els de Can Salas es van imposar amb tota justícia en un partit que van saber controlar però no rematar. El darrer minut, malgrat tot, va ser autènticament esperpèntic pel que fa a l'arbitratge. A falta de cinc minuts, Albert Beltrán va fer el 2 a 1. Abans, el Júnior havia igualat el gol de ...