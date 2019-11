El Sant Pere Nord no pot amb l'Avià, segon classificat, i segueix sense reaccionar

Futbol. Tercera Catalana. Grup VII

19.11.2019 | 04:00

El Sant Pere Nord continua abonat a la derrota i va caure per 3 a 6 al seu camp contra un Avià que és el segon a la classificació del grup. El conjunt terrassenc ho va intentar de totes les maneres possibles però no va poder frenar als seus rivals que, al final dels primers 45 minuts de partit ja dominaven per 0 a 4 al lluminós. Al final, els locals van marcar tres gols que no van servir per remuntar.sant pere nord cf, 3Pedro Martínez, Borbolla, ...